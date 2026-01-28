Secretária garante que diploma regional é mais vantajoso

Micaela Freitas encerrou o debate do diploma que cria um complemento remuneratório na carreira dos técnicos superiores de diagnóstico e terapia e garantiu que a proposta, que será aprovada amanhã, é "mais vantajosa" do que a legislação nacional em vigor.

O decreto legislativo deverá ter uma aprovação alargada, mas a oposição repetiu críticas de falta de diálogo com os sindicatos e defendeu melhorias que poderão ser aprovadas na especialidade.

O acréscimo remuneratório, com retroactivos, para cargos de direcção e coordenação de técnicos superiores de diagnóstico e terapia, que inclui profissionais de áreas fora da Saúde, como a Educação, terá um impacto de cerca de 1,5 milhões de euros no orçamento regional.