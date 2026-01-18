Catarina Martins votou no Porto, apelou ao voto e lembrou Pintassilgo

A candidata presidencial Catarina Martins votou hoje na Escola Básica 2/3 Eugénio de Andrade, Porto, pelas 10:35, e após votar apelou à participação dos portugueses, agradeceu a quem está nas mesas de voto e lembrou Maria de Lurdes Pintassilgo.

"Queria começar por agradecer a todas as pessoas que, em todo o país, estão nas mesas de voto a permitir que este dia aconteça. A democracia é participada por toda a gente e tanta gente que dá este seu dia para que seja possível estarmos a votar", declarou aos jornalistas a candidata Catarina Martins, depois de exercer o seu direito ao voto, acompanhada pelo marido.

A candidata apelou ainda à participação eleitoral de todos portugueses.

"Apelar a toda a gente para que venha votar. A democracia é uma festa. Poder votar é uma enorme responsabilidade, mas é um direito que deve ser exercido, porque é em conjunto que desenhamos a nossa vida coletiva. Espero que este seja o dia em que mulheres e homens vêm votar e fazem ouvir aquilo em que acreditam, aquilo que querem para o futuro de Portugal".

Questionado pelos jornalistas sobre hoje ser também um dia importante para as mulheres, pois só depois do 25 de abril de 1975 é que ganharam o direito ao voto, Catarina Martins lembrou que foi com a "democracia que as mulheres conquistaram o direito ao voto universal".

"Este é um dia muito importante. A primeira mulher que se candidatou à Presidência da República foi em 1986, Maria de Lurdes Pintassilgo, que faria hoje anos, aliás. É um dia em que a assinalamos", declarou a candidata, apoiada pelo Bloco de Esquerda e que surge em sétimo lugar no boletim de voto votou hoje na mesa.

Protegida do frio com um casaco vermelho comprido, Catarina Martins voltou a reforçar que hoje, dia 18 de janeiro, é "um dia em que é muito importante ir votar e um dia em que deve ser de celebração. De celebração dos direitos de toda a gente a participar na democracia e a escolher como é que quer que seja o futuro de Portugal".

Questionada sobre se acredita que haja uma tendência para se inverterem os números da abstenção verificados nas últimas eleições presidenciais, Catarina Martins voltou a apelar ao voto dos portugueses.

"Espero que hoje as pessoas venham votar. É mesmo muito importante podermos escolher. Escolhermos com convicção. Votarmos naquilo em que acreditamos. Pensarmos como é que queremos que seja o país. Darmos força a um Portugal que seja melhor e para que possa ter um futuro melhor para toda a gente".

As assembleias de voto para as eleições presidenciais abriram às 08:00 de hoje em Portugal Continental e na Madeira, encerrando às 19:00.

Mais de 11 milhões de eleitores são chamados a escolher o novo Presidente da República, que irá suceder a Marcelo Rebelo de Sousa, que atingiu o limite de mandatos, sendo 11 os candidatos aceites, um número recorde.

Para o sufrágio de hoje estão inscritos 11.039.672 eleitores, mais 174.662 do que nas eleições presidenciais de 2021.