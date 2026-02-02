Benfiquista José Melro em vias de reforçar o Marítimo

O Marítimo estará em vias de se reforçar com José Melro, extremo de 21 anos do Benfica B. A concretizar-se os dados que o DIÁRIO juntou, a transferência será a título definitivo, ficando o Benfica com uma percentagem dos direitos económicos do jogador. Refira-se que José Melro, na época passada, alinhou em 34 jogos pela equipa B dos 'encarnados' e apontou 6 golos e 2 assistências. Esta temporada fez apenas 7 jogos e um golo pelo Benfica B e ainda alinhou em 2 jogos na Premier League Internacional Cup.

Natural de Santarém, José Melro, que fez a sua formação no União de Santarém antes de rumar ao Benfica em 2022/23, é um extremo esquerdino e, a concretizar-se a sua contratação neste último dia de mercado, será mais uma opção para as alas do plantel dirigido por Miguel Moita.