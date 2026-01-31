PSP investiga atropelamento com fuga na Avenida Sá Carneiro

O atropelamento ocorrido na manhã de hoje na Avenida Sá Carneiro, no Funchal, conforme noticiou o DIÁRIO, está a ser investigado pela Polícia de Segurança Pública (PSP), tendo sido agora apurados novos detalhes sobre a ocorrência.

O acidente, registado pelas 06h20 em frente ao estabelecimento Vespas, provocou ferimentos num homem de 39 anos, que sofreu escoriações e recebeu assistência no local dos Bombeiros Sapadores do Funchal.

De acordo com o que o DIÁRIO apurou, o peão terá sido atingido por um motociclo cujo condutor abandonou o local sem prestar auxílio à vítima.

As autoridades estão a desenvolver diligências para identificar o responsável. A recolha de testemunhos e a eventual análise de imagens de videovigilância serão determinantes para ajudar as autoridades a identificar as características do veículo de duas rodas e o seu condutor.