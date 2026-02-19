ARDITI apresenta projecto internacional para reforçar a monitorização de microplásticos

A Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação (ARDITI) apresenta, no dia 23 de Fevereiro, às 10 horas, no Auditório do Colégio dos Jesuítas, no Funchal, o projecto internacional 'IMPLAMAC_CAP', dedicado ao reforço e à implementação de metodologias de monitorização de microplásticos na Macaronésia.

Coordenado pela Universidade de La Laguna, o projecto envolve um consórcio internacional que integra entidades das Canárias, Açores, Madeira, Cabo Verde e Senegal, contando ainda com a participação de organismos regionais ligados às políticas ambientais e marítimas.

A sessão pública inclui intervenções de João Canning-Clode (MARE-Madeira/ARDITI), do director regional do Ambiente e Mar, Manuel Ara Oliveira, e de Javier Hernández Borges, investigador Principal do projeto.

O 'IMPLAMAC_CAP_2CAP', co-financiado pelo Programa INTERREG MAC 2021–2027, dá continuidade ao projecto IMPLAMAC (2014–2020) e visa reforçar capacidades técnicas e institucionais na monitorização e gestão da poluição por microplásticos, promovendo a cooperação científica, a inovação tecnológica, a formação e a transferência de conhecimento para políticas públicas.

Na Madeira, a ARDITI, através do MARE-Madeira, será responsável pela implementação da metodologia, campanhas de amostragem, reforço laboratorial e ações de formação.