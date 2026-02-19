Zara Rojas brilha no Arena Lisbon International Meeting 2026

A nadadora Zara Rojas do Clube Naval do Funchal (CNF) foi o maior destaque do grupo de atletas levados ao Arena Lisbon International Meeting 2026, que decorreu no Jamor, nos dias 14 e 15 de Fevereiro

O CNF garante que a equipa de 20 nadadores "apresentou-se competitiva num dos mais prestigiados meetings internacionais realizados em Portugal". Composta por André Pestana, Francisco Miranda, Guilherme Rodrigues, Jean Rojas, João Almeida, João Padrela, João Rodrigues, Leonor Neto, Madalena Brito, Matilde Pereira, Pauline Ringue, Pedro Pita, Salvador Andrade, Salvador Mendes, Sérgio Abreu, Sofia Gomes, Tomás Gonçalves, Vasco Jesus, Vera Jesus e Zara Rojas, acompanhados pelos treinadores Elmano Freitas e João P. Vieira, efectivamente "o grande destaque da competição foi Zara Rojas, que conquistou duas medalhas de prata nas provas de 50m Mariposa e 100m Mariposa", frisa.

Resumo dos principais resultados (classificação – nadador – prova):

5.º – João Padrela – 50m Mariposa

6.º – Pedro Pita – 50m Costas

17.º – João Almeida – 200m Mariposa

5.º – João Padrela – 100m Livres

2.º – Zara Rojas – 100m Mariposa

2.º – Zara Rojas – 50m Mariposa

5.º – João Padrela – 50m Livres

5.º – Pedro Pita – 100m Costas

10.º – Tomás Gonçalves – 200m Bruços

18.º – João Rodrigues – 100m Mariposa