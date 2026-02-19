Empresária Cláudia Azevedo vence prémio Universidade de Coimbra 2026

A presidente executiva da Sonae, Cláudia Azevedo, é a vencedora do Prémio Universidade de Coimbra 2026, anunciou hoje a instituição.

O galardão, que conta com o patrocínio da Fundação Santander Portugal, vai ser entregue em 01 de março, na sessão solene comemorativa do 736.º aniversário da Universidade de Coimbra (UC).

"É com agrado que anuncio que Cláudia Azevedo é a vencedora do Prémio Universidade de Coimbra 2026, por escolha unânime do júri desta edição. Enquanto CEO da Sonae, Cláudia Azevedo tem demonstrado uma liderança estratégica com impacto relevante na economia portuguesa, sempre alinhada com a inovação, o desenvolvimento e a responsabilidade social", disse o reitor da UC, Amílcar Falcão, que preside ao júri.

De acordo com o reitor, as preocupações da empresária "com a formação contínua e a requalificação do talento interno, assim como com a promoção da diversidade, da inclusão e da paridade de género, deviam ser um exemplo para todos os setores da sociedade e justificam este reconhecimento".

"Cláudia Azevedo é um exemplo de empreendedorismo e de liderança, com uma preocupação permanente com a ligação entre as empresas e a Educação. Merece receber este Prémio tão prestigiado pelo contributo que tem dado ao longo de anos a Portugal e aos portugueses, na criação de emprego e de valor económico e social, sempre com a diversidade e a inclusão como bandeiras", afirmou, por seu lado, a presidente da Fundação Santander, Inês Rocha de Gouveia, vice-presidente do júri.

A UC recordou que Cláudia Azevedo desempenhou desde 1994 diversas funções em empresas de diferentes setores de atividade do grupo Sonae.

"Entre 2001 e 2018, liderou a Sonae Investment Management, empresa dedicada à gestão de investimentos em tecnologias de informação aplicadas ao retalho e à comunicação. E é, desde abril de 2019, Presidente Executiva da Sonae SGPS, grupo que é o maior empregador privado no país".

Instituído em 2004, o Prémio UC -- "constituído por uma Medalha e um Diploma, e pela atribuição de uma Bolsa de Investigação & Inovação Santander, no valor de 15.000 euros, com a finalidade de desenvolver um trabalho numa área a definir com o contributo do premiado" -- distingue anualmente uma personalidade de nacionalidade portuguesa "com um inequívoco e reconhecido contributo nas áreas da cultura, da economia e gestão e/ou ciência e inovação, apoiando um crescimento inclusivo e sustentável de sociedade, e, nessa medida, promotor de um valor acrescentado inegável".