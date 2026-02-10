Portugal lidera dois organismos da ONU em 2026

Portugal foi hoje eleito presidente da 65.ª sessão da Comissão para o Desenvolvimento Social da ONU, após ter sido nomeado, juntamente com o Belize, copresidente do Comité Diretivo de Parcerias para Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento em 2026.

"Portugal foi eleito hoje presidente da 65.ª sessão da Comissão para o Desenvolvimento Social, reforçando o nosso forte compromisso com multilateralismo e a implementação de Agenda 2030", anunciou a Missão de Portugal junto das Nações Unidas na rede social X.

A presidência da 65.ª sessão da Comissão para o Desenvolvimento Social ficará a cargo de Stefano Guerra, cujos trabalhos se prolongarão ao longo deste ano até fevereiro de 2027.

A Comissão em causa integra o Conselho Económico e Social das Nações Unidas (ECOSOC) e desempenha um papel fundamental na promoção de políticas sociais para apoiar os objetivos globais de desenvolvimento das Nações Unidas, em especial no que respeita à eliminação da pobreza, à promoção da inclusão social e à garantia de empregos dignos para todos.

Na passada quinta-feira, o representante permanente de Portugal junto da ONU, Rui Vinhas, já tinha sido nomeado pela presidente da Assembleia-Geral da ONU, Annalena Baerbock, como copresidente do Comité Diretivo de Parcerias para os Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento em 2026.

Vinhas servirá ao lado da homóloga do Belize, Janine Coye Felson.

De acordo com Annalena Baerbock, a função do Comité é "apoiar o acompanhamento das parcerias existentes e promover e defender o lançamento de novas parcerias para os Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento".

"Gostaria de agradecer ao embaixador Vinhas e à embaixadora Coye Felson por aceitarem a responsabilidade e encorajá-los a continuarem a dialogar com os Estados-membros e as partes interessadas relevantes, a fim de continuarem a apoiar as parcerias para os Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento", assinalou a presidente da Assembleia-Geral.