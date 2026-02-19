Madeira Andebol SAD e Sports Madeira foram a sorteio

Teve lugar na sede da Federação de Andebol de Portugal, o sorteio das fases finais, grupo A e B, da 1.ª Divisão em seniores femininos. A luta pelo título começa a 14 de Março, já a manutenção a 21 também de Março.

Devido aos jogos em atraso motivados pelo estado de calamidade, foi necessário proceder à alteração de datas. Aliás como previsto no planeamento federativo. Após as 18 jornadas da fase regular, as 10 formações dividem-se em dois grupos – Grupo A e Grupo B – e irão lutar pelo título nacional, competições europeias e manutenção da competição.

Com início marcado para dia 14 de março, ditou o sorteio que, no Grupo A, ABC de Braga receba a ADA São Pedro do Sul, CDE Gil Eanes meça forças com Madeira SAD e o atual detentor do título, SL Benfica, enfrente CJ Almeida Garrett. O grande embate entre o Madeira Andebol SAD e o SL Benfica está agendado para a quinta jornada, dia 25 de Abril, com as madeirenses a receberem no Funchal o principal candidato ao título.

Já no Grupo B, que começa a 21 de março, a Juve Lis joga com a CA Leça, enquanto Colégio Gaia recebe o Club Sports da Madeira, num grupo onde irá ficar decidido quem permanece na principal divisão do andebol feminino português. Relembre-se que para esta fase, todas as equipas transportam 50% da pontuação somada na fase regular.