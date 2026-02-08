Prisão preventiva para três homens por furto com arrombamento no Montijo

Três homens vão aguardar julgamento em prisão preventiva, após terem sido detidos pela PSP por furto com arrombamento em edifício comercial, no concelho do Montijo, distrito de Setúbal, foi hoje divulgado.

O Comando Territorial de Setúbal da GNR explica, em comunicado, que os três homens, com idades compreendidas entre os 22 e os 36 anos, foram detidos na quinta-feira na sequência de uma denúncia que dava conta da ocorrência de um furto em curso num armazém de um estabelecimento comercial, em Afonsoeiro, concelho do Montijo.

De acordo com a GNR, os militares deslocaram-se ao local, onde "intercetaram os suspeitos no momento em que abandonavam as instalações".

"No decurso da ação, foi possível apurar que os homens se encontravam na posse de diversos objetos utilizados na prática do ilícito, bem como de material furtado do interior do armazém", pode ler-se no comunicado.

Na sequência desta ação, a GNR apreendeu uma faca de cozinha, um pé de cabra, uma serra de corte, um alicate de corte e duas máquinas industriais pertencentes à empresa lesada.

Os detidos permaneceram nas instalações da Guarda até serem presentes ao Tribunal do Barreiro, tendo-lhes sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva, a mais gravosa.