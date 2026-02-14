Suspeito de assalto a loja de ouro no Funchal fica em prisão preventiva

O homem suspeito do assalto com arma branca a uma loja de compra e venda de ouro, ocorrido m no Funchal, foi detido ao final do dia de ontem, 13 de Fevereiro, e ficou em prisão preventiva, informou o Comando Regional da Polícia de Segurança Pública da Madeira.

De acordo com a PSP, o suspeito, um homem de 59 anos, foi identificado na sequência de várias diligências de investigação, que incluíram a análise de imagens de CCTV do interior do estabelecimento e de câmaras de videovigilância pública instaladas em ruas adjacentes da cidade.

Tendo em conta o tempo decorrido desde o crime, foi emitido um mandado de detenção fora de flagrante delito por autoridade de polícia criminal, permitindo a intercepção do suspeito e a sua apresentação à autoridade judicial com os elementos de prova recolhidos.

A investigação reuniu ainda provas de natureza científica, documental e testemunhal, entretanto remetidas ao Ministério Público.

Segundo a PSP, o detido já havia cometido, em 2024, um roubo na igreja do Carmo, onde se terá apropriado de uma quantia significativa em dinheiro, tendo posteriormente abandonado a Região, situação que terá causado sérias dificuldades financeiras à entidade lesada.

Após o primeiro interrogatório judicial, foi aplicada ao arguido a medida de coacção mais gravosa, prisão preventiva, tendo recolhido ao Estabelecimento Prisional do Funchal, onde aguardará o desenrolar do processo até julgamento.