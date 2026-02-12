Tempestade Nils mata camionista e deixa 850 mil habitações sem eletricidade em França

Um motorista de camião pesado morreu num acidente causado pela tempestade Nils em França, onde o mau tempo deixou cerca de 850 mil habitações sem fornecimento de eletricidade, anunciaram hoje as autoridades.

O acidente rodoviário, perto de Dax, departamento de Landes (sudoeste), "foi causado pela queda de um ramo de árvore", segundo um porta-voz do município. Na mesma zona registaram-se rajadas de vento de até 162 quilómetros por hora, mais no litoral, em Biscarrosse.

Aproximadamente 850 mil residências estavam sem energia em todo o país esta manhã, incluindo 485 mil na Nova Aquitânia e 318 mil na Occitânia, duas regiões do sudoeste.

Com as fortes chuvas das últimas semanas, o solo está saturado, tornando as árvores e as infraestruturas mais vulneráveis à força vento. A tempestade Nils é uma depressão que comporta chuvas intensas e que ruma agora à zona do mar Mediterrâneo.