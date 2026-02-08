IPMA prevê nebulosidade persistente e possibilidade de chuva fraca na Madeira

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o estado do tempo na Madeira será caracterizado por céu com períodos de muita nebulosidade, existindo a possibilidade de ocorrência de precipitação fraca e dispersa, em especial na parte Oeste e nas terras altas da ilha.

O vento soprará fraco a moderado, podendo atingir os 30 km/h, predominando do quadrante Oeste, sendo ainda esperada uma pequena subida da temperatura máxima nas terras altas.

No Funchal, o céu apresentará igualmente períodos de muita nebulosidade, com vento em geral fraco, inferior a 20 km/h, de Oeste/Sudoeste.

Quanto ao estado do mar, na costa Norte são esperadas ondas de Noroeste com 2 a 2,5 metros e, na costa Sul, ondas de Sudoeste com 1 a 1,5 metros, sendo a temperatura da água do mar de 18 a 19ºC.