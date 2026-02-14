Sábado com muitas nuvens na Madeira
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê que, na Madeira, este seja um sábado com períodos de céu muito nublado, apresentando-se pouco nublado ou limpo nas terras altas.
O vento será fraco a moderado (10 a 30 km/h) de nordeste.
Quanto à temperatura, esta vai oscilar entre os 13ºC de mínima e os 20.ºC de máxima na Madeira. No Porto Santo, a temperatura vai variar entre os 14.ºC de mínima e os 17.ºC de máxima.
Já para o Funchal está previsto céu geralmente pouco nublado. O vento será fraco (inferior a 15 km/h).
Quanto ao estado do mar, o IPMA aponta ondas de noroeste com 3 a 3,5 metros, diminuindo
gradualmente para 2,5 a 3 metros na Costa Norte. Já para a Costa Sul são esperadas ondas de sudoeste com 1 a 1,5 metros.
A temperatura da água do mar irá variar entre os 18 e 19.ºC