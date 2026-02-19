Fábrica das microalgas não vinga após investimento de 54 milhões

O seu DIÁRIO traz hoje em destaque uma notícia sobre a fábrica das microalgas no Porto Santo, um projecto que não vinga após investimento de 54 milhões de euros. A Empresa de Electricidade da Madeira admite que o futuro da unidade da ‘Ilha Dourada’ passa pela alienação ou pela desactivação a curto prazo. Os trabalhadores podem ser integrados nos quadros da Eléctrica ou da Administração Pública regional.

Nesta edição, damos, também, destaque à mobilidade aérea, pois o Parlamento corrige regras do Subsídio Social de Mobilidade. A versão aprovada na generalidade na Assembleia da República elimina exigência da declaração de não dívida. E saiba, ainda, que a Autonomia da Madeira surgiu antes da Constituição de 1976: Junta Regional tomou posse faz amanhã 50 anos.

No âmbito municipal, a perda de vereadores no Funchal é "alívio político". O líder regional do Chega relativiza cisão. O agora independente Luís Filipe Santos pede uma reflexão profunda perante a “degradação do ambiente político interno” no partido.

Para ler tem, também, a notícia que revela que Beatriz Abrunhosa estreia 1.º álbum no Summer Opening e outra que revela que vizinhos estão apreensivos com 14 imigrantes num T1.

