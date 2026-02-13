PS defende mais investimento em cuidados continuados e lares para idosos na Região

O PS-Madeira defendeu, hoje, um maior investimento público em cuidados continuados e lares para idosos, de modo a dar resposta às necessidades que a Região enfrenta a este nível.

Este foi um dos temas que esteve em debate na reunião da Comissão Política do partido, na qual foi abordado o recente relatório do Tribunal de Contas, que aponta para alegadas irregularidades na implementação da Rede de Cuidados Continuados Integrados na Região. Uma situação que a líder dos socialistas espera que venha a ser esclarecida no âmbito da audição parlamentar solicitada pelo Grupo Parlamentar do PS.

Célia Pessegueiro referiu-se à falta de camas em lares e cuidados continuados, manifestando a sua preocupação em relação às dificuldades sentidas pelas famílias para dar a resposta adequada aos seus familiares, maioritariamente pessoas idosas, umas que carecem de internamento mais prolongado e outras que, depois dos tratamentos hospitalares, ainda não estão em condições de voltar a casa. "Este é um problema que as famílias estão a enfrentar e ao qual o sistema público não está a dar resposta", constatou.

Por outro lado, e ainda no campo da saúde, a presidente do PS-M alertou para os problemas de falta de pessoal e de condições de trabalho, considerando que este período até à conclusão do novo Hospital deve ser uma oportunidade para fazer um planeamento, quer do número de profissionais que será necessário, quer da oferta formativa para dar resposta a essas necessidades.

"Neste momento, é possível saber-se, com o mapa de pessoal que existe, quantos médicos, enfermeiros e pessoal auxiliar que hoje está afeto ao SESARAM vão sair por razões de aposentação, é possível calcular, em cada ano, quantos profissionais é que serão necessários, bem como quantos serão precisos para o novo hospital e para a fase de transição", apontou Célia Pessegueiro, acrescentando que este planeamento é também importante para as instituições formativas prepararem a oferta para os próximos anos e para os próprios jovens que hoje frequentam o ensino secundário poderem já decidir o seu futuro. "É preciso começar a revelar estes dados cá para fora, para, depois de 2030, estarmos preparados para dar a resposta que hoje o sistema não dá", reforçou.

A um outro nível, a líder socialista aproveitou para congratular António José Seguro pela eleição como Presidente da República. Célia Pessegueiro realçou que foi uma vitória do centro e dos moderados, destacou que Seguro é uma pessoa com "muito bom fundo" e será, certamente, um "Presidente de todos os portugueses".

Os socialistas madeirenses manifestaram ainda a sua solidariedade para com as populações afetadas pelo mau tempo no território continental. No entanto, Célia Pessegueiro não deixou de apontar que gostaria de ver "um Governo Regional mais ativo, mais solidário e que colaborasse mais com as instituições nacionais", disponibilizando mais meios para ajudar na recuperação das zonas afetadas, à semelhança do que aconteceu quando a Região foi afetada por temporais e houve uma onda de apoio nacional.