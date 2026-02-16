Pelo menos sete mortos em incêndio numa fábrica clandestina de fogo-de-artifício em Nova Deli

Pelo menos sete pessoas morreram num incêndio que deflagrou hoje numa fábrica clandestina de fogo-de-artifício, sob a fachada de uma empresa de manufatura de roupa, nos arredores de Nova Deli, segundo as autoridades locais.

A equipa de emergência, socorro e resgate destacada para o local ainda está a tentar recuperar dois outros trabalhadores por entre os escombros, em Bhiwadi, periferia industrial daquela metrópole indiana.

"Sete pessoas morreram no incidente. Tratava-se de uma fábrica de roupa, mas, no interior, fabricava-se petardos, de forma ilegal", disse a magistrada-adjunta da região, Sumitra Pareek, à agência noticiosa PTI.

Segundo relatório preliminar, pelo menos 20 pessoas estavam no interior das instalações quando começou o incêndio, embora a maioria tenha conseguido escapar antes do colapso do edifício.

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, já enviou condolências aos familiares das vítimas mortais conhecidas e classificou como trágico o sucedido.

As autoridades policiais abriram um processo de investigação para apurar eventuais responsabilidades criminais, designadamente do proprietário da fábrica.