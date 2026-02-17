Programas de juventude com investimento recorde

Reforço de 23% no orçamento para 2026 visa responder ao compromisso de “retenção de talento” na Região. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 17 de Fevereiro.

Já o maior destaque gráfico da primeira página de hoje vai para "Carta de riscos desadequada". Ex-vereador na Câmara do Funchal defende revisão do documento e revela o que pretendia mudar com o novo PDM.

"Governo recua no concurso para o Caminho das Ginjas" é outro dos temas que marca a actualidade regional nesta terça-feira. Procedimento de 11,7 milhões cai por terra. Executivo pretende integrar projecto num novo instrumento de financiamento P. 11

Nos 'Casos do Dia': "Trabalhador esperou 40 minutos para ser socorrido". Empresa recusou meios de emergência a operário com dupla fractura.

Saiba também que, para a Madeira, está reservado "Tempo quente e seco até ao fim do mês".

