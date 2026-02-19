Morreram oito dos nove esquiadores desaparecidos numa avalanche na Califórnia

Oito dos nove esquiadores desaparecidos numa avalanche na Califórnia foram encontrados mortos, e a única pessoa que continua desaparecida terá "presumivelmente morrido", anunciaram ontem as autoridades locais.

Esta avalanche é uma das mais mortíferas nos Estados Unidos nas últimas décadas. Seis esquiadores do grupo de 15 foram resgatados num cenário de plena tempestade de neve.

Mas, apesar dos esforços dos serviços de emergência em condições extremamente difíceis, "oito dos nove outros esquiadores foram encontrados mortos", explicou Shannan Moon, a xerife do condado de Nevada, em conferência de imprensa.

As buscas continuam para encontrar o último membro do grupo, mas esta pessoa é dada como "presumivelmente falecida" devido ao clima na zona, acrescentou a xerife.

O drama ocorreu na terça-feira de manhã perto do Castle Peak, um pico da Serra Nevada que atinge mais de 4.300 metros de altitude na região do Lago Tahoe, um dos destinos preferidos para os amantes da montanha na Califórnia.

O elevado número de vítimas mortais levanta muitas questões sobre a presença deste grupo de esquiadores na região.

O grupo de onze esquiadores estava acompanhado por quatro guias profissionais e juntos, partiram no domingo para uma expedição de três dias de esqui de montanha nesta área remota, longe de qualquer estância, apesar de ter sido anunciada dias antes uma tempestade na Califórnia.

As precipitações de neve muito intensas provocaram o encerramento de várias estâncias de esqui e de uma autoestrada na região do lago Tahoe.

Os serviços meteorológicos tinham emitido alertas, salientando o risco "elevado" de avalanche na zona na terça-feira e hoje.

A empresa que organizava a expedição, Blackbird Mountain Guides, ainda não explicou por que validou esta saída. Segundo a empresa, o grupo estava a regressar do seu percurso quando foi apanhado pela avalanche na terça-feira de manhã.

"Os nossos pensamentos estão com as pessoas desaparecidas, as suas famílias e os primeiros socorristas no terreno", afirmou a Blackbird Mountain Guides, que cobra mais de 1.000 dólares por pessoa por este tipo de passeio de três dias, num comunicado.

O deslizamento de neve que envolveu o grupo tinha o comprimento de "um campo de futebol", disse Chris Feutrier, um responsável florestal de Tahoe.

Dos seis sobreviventes, um é guia e cinco são clientes da empresa, adiantou a xerife Moon.

Entre estes sobreviventes, dois foram hospitalizados e "não conseguiram andar devido aos ferimentos sofridos durante a avalanche", acrescentou.

No total, foram destacados para o local cerca de cinquenta socorristas, segundo a xerife, e quando finalmente conseguiram chegar ao grupo, na noite de terça-feira, as condições meteorológicas eram extremas. Falar de "condições meteorológicas extremas é pouco", insistiu, sublinhando: "[havia] muita neve e ventos fortes a impedir-nos de ver, o que complicou bastante o acesso dos socorristas".

"Por favor, evitem a [cordilheira] Serra durante a tempestade atual e, nos próximos dias, evitem ir à montanha", implorou o xerife Wayne Woo, do condado de Placer, cujas forças também participaram da operação de socorro. "As condições lá são muito perigosas", conclui.