Ordem dos Engenheiros debate crise da habitação na Madeira

Esta quinta-feira, 19 de Fevereiro, entre as 14 e as 18 horas, no Auditório do Museu 'Casa da Luz', no Funchal, Região Madeira da Ordem dos Engenheiros (RMOE) promove um debate sobre a crise da habitação na Região Autónoma da Madeira (RAM), no âmbito do ciclo de conferências 'Conversas com a Sociedade 2025 - 2028'.

A conferência vai reunir diversas entidades e especialistas do sector público e privado regional para discutir a crise habitacional na Região. O 'keynote speaker' será o engenheiro Fernando Santo, Bastonário da Ordem dos Engenheiros 2004-2010, pessoa de referência no sector e que abordará o tema 'Habitação a preços acessíveis em Portugal: como chegámos até aqui?'.

O evento estará dividido em dois painéis de debate: Painel I – Caracterização e contextualização da habitação na Região Autónoma da Madeira e o Painel II – A Casa e o Bolso dos Madeirenses.

Com este ciclo de conferências, "a RMOE reforça o seu compromisso em aproximar a engenharia da sociedade da Região, promovendo o esclarecimento técnico e o debate construtivo sobre temas de interesse público", sublinha, em comunicado.