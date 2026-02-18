Há três referências à Madeira nos ficheiros Epstein mas sem conteúdo comprometedor

Nos quase 3,5 milhões de ficheiros de documentos, imagens e vídeos do caso Jeffrey Epstein, o nome da Madeira surge pelo menos três vezes, mas apenas de forma indirecta e não ligada às actividades criminosas do pedófilo norte-americano.

A referência mais directa diz respeito a uma mensagem de correio electrónico enviada em 17 de Outubro de 2010 ao milionário norte-americano e dizia respeito à tentativa de registo do endereço de Internet Jeffreyepstein.com. Tal diligência saiu frustrada, pois o endereço fora registado previamente pela empresa ‘Register.Com LP’, inscrita na Zona Franca da Madeira e sediada na Rua Dr. Brito Câmara. O remetente da mensagem era Al Seckel, cunhado de Ghislaine Maxwell, amante e sócia de Epstein, que na altura estava empenhado numa operação de ‘limpeza’ da reputação do milionário online.

A segunda referência à Madeira está relacionada com outra empresa da Zona Franca, a ‘Fratelli Cosulich Consultadoria e Participações Unipessoal, Lda’, com sede na Rua da Queimada de Baixo mas ligada a um armador italiano com o mesmo nome. O documento que consta dos arquivos Epstein tem a ver com um litígio que esta sociedade teve num tribunal do Alabama em 2015. O documento surge no meio de outros relacionados com várias empresas, que porventura terão a ver com as actividades de investimento do pedófilo.

Há uma terceira referência à Madeira mas que aparenta resultar de um lapso. Consta de várias mensagens de assistentes de Epstein sobre viagens aéreas dos EUA para a Europa, em que as escalas intemédias nos Açores são mencionadas como tendo lugar no aeroporto… do Funchal.

Os últimos ficheiros Epstein foram divulgados em 30 de Janeiro pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Os arquivos contêm referências a possíveis casos de escravatura sexual, violência reprodutiva, desaparecimento forçado, tortura, tratos desumanos e degradantes, e feminicídio. Os documentos resultam da investigação ao consultor financeiro Jeffrey Epstein, condenado em 2008 por crimes sexuais envolvendo uma menor. Epstein cometeu suicídio numa cela de prisão em 2019, enquanto aguardava julgamento por acusações federais nos EUA sobre abuso sexual de dezenas de mulheres, incluindo menores.