Secretário do Comércio dos EUA nega ter laços próximos com Jeffrey Epstein

O secretário do Comércio dos Estados Unidos, Edward Lutnick, defendeu-se hoje de ter mantido contacto com o criminoso sexual Jeffrey Epstein, argumentando que mal viu o financeiro "nos últimos 14 anos".

"Eu mal vi essa pessoa nos últimos 14 anos", afirmou Lutnick durante uma audiência no Senado, depois de o seu nome ter aparecido nos documentos da investigação, o que desencadeou uma série de pedidos de demissão.

O secretário do Comércio referia-se a um período que começou em 2005, quando se tornou vizinho do criminoso sexual em Nova Iorque.

Vários políticos acusaram o secretário do Comércio de ter mentido quando afirmou anteriormente ter cortado relações há mais de 20 anos com Jeffrey Epstein, que morreu na prisão em 2019 enquanto aguardava julgamento por tráfico sexual de menores.

Os apelos para a demissão de Lutnick têm-se multiplicado desde que o Departamento de Justiça publicou milhões de documentos, nos quais é referida uma visita de Lutnick à ilha de Jeffrey Epstein em dezembro de 2012.

"Almocei com ele [na ilha], enquanto passava férias com a minha família num barco. A minha mulher estava comigo, assim como os meus quatro filhos e as amas", afirmou, garantindo que a visita durou uma hora.

Outro documento refere um almoço entre os dois homens em Nova Iorque, em 2011.

"Como toda a gente, procurei o meu nome nos milhões de documentos publicados e vi que um documento mencionava um encontro em maio [2011], creio eu, com a duração máxima de uma hora", disse Lutnick, acrescentando que o seu nome aparecia em "uma dezena de e-mails", no máximo.

"Lutnick não devia estar à frente do nosso Departamento de Comércio. Deve demitir-se imediatamente", afirmou na segunda-feira o senador democrata Adam Schiff.

Por sua vez, o congressista republicano Thomas Massie considerou no domingo que o secretário do Comércio "devia facilitar a vida do Presidente [norte-americano Donald Trump] e simplesmente demitir-se".

A Casa Branca manifestou apoio ao secretário do Comércio, com um porta-voz a garantir que "todo o Governo, incluindo o secretário Lutnick, está concentrado em servir os interesses do povo americano".

Pessoalmente próximo de Trump, Howard Lutnick chefiava a empresa de serviços financeiros Cantor Fitzgerald antes de se juntar ao Governo no ano passado.

Os documentos divulgados pelas autoridades dos Estados Unidos resultam da investigação ao financeiro norte-americano Jeffrey Epstein, condenado por crimes sexuais envolvendo uma menor.

Epstein morreu numa cela de prisão em 2019, enquanto aguardava julgamento por acusações federais nos Estados Unidos de ter abusado sexualmente de dezenas de mulheres.