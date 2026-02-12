Ex-primeiro-ministro da Noruega é suspeito de corrupção e ligações a Epstein

A polícia norueguesa realizou hoje buscas nas residências do ex-primeiro-ministro Thorbjorn Jagland, suspeito de "corrupção agravada" relacionada com os seus contactos passados com o criminoso sexual norte-americano Jeffrey Epstein.

Segundo um comunicado do advogado de Jagland, Anders Brosveet, a unidade policial responsável por crimes financeiros na Noruega está a efetuar diligências no domicílio e em residências secundárias do antigo chefe de Governo.

As buscas ocorreram um dia depois de o Conselho da Europa ter revogado a imunidade parlamentar de que Jagland beneficiava enquanto antigo secretário-geral da organização.

Documentos tornados públicos no final de janeiro no âmbito do caso Epstein sugerem que Jagland e/ou membros da sua família se alojaram ou passaram férias na residência do financeiro norte-americano entre 2011 e 2018.

Nesse período, Jagland exerceu funções como presidente do Comité Nobel, responsável pela atribuição do Prémio Nobel da Paz, e como secretário-geral do Conselho da Europa.

Jeffrey Epstein foi acusado nos Estados Unidos de crimes sexuais envolvendo menores e manteve contactos com diversas figuras políticas e empresariais internacionais.

As autoridades norueguesas não divulgaram, até ao momento, mais detalhes sobre o âmbito concreto da investigação.