Delegação russa dá por terminadas conversações sobre a Ucrânia e admite nova ronda

O chefe da equipa negociadora russa, Vladimir Medinsky, deu hoje por terminada a terceira ronda de negociações sobre a Ucrânia, sob mediação dos Estados Unidos, que decorreu desde terça-feira na cidade suíça de Genebra.

"Como sabem, as negociações decorreram durante dois dias. Ontem [terça-feira], foram muito longas e em diferentes formatos, e hoje, durante duas horas. Foram difíceis, mas substanciais", disse Medinsky, citado pela agência de notícias russa TASS.

A agência russa Ria Novosti citou Medinsky a afirmar que uma próxima reunião será realizada "em breve".

A delegação russa abandonou o hotel onde decorreram as reuniões, nas quais participaram o enviado especial norte-americano para processos de paz, Steve Witkoff, e Jared Kushner, genro do Presidente Donald Trump, segundo a agência espanhola EFE.

Pouco antes das declarações de Medinky aos jornalistas russos em Genebra, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, tinha acusado a Rússia de dificultar o progresso das negociações de paz.

"Os encontros de ontem [terça-feira] foram de facto difíceis, e podemos afirmar que a Rússia está a tentar arrastar negociações que já poderiam ter atingido a fase final", afirmou Zelensky, citado pela agência francesa AFP.

A Ucrânia disse na terça-feira que tinham sido abordados os aspetos políticos e militares da guerra iniciada pela Rússia em 24 de fevereiro de 2022, além de questões humanitárias.