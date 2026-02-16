Delegação de Kiev já em Genebra para novas negociações com EUA e Rússia

A delegação ucraniana que vai realizar negociações trilaterais com a Rússia e os Estados Unidos em Genebra a partir de terça-feira, com o objetivo de pôr fim à guerra, chegou hoje à cidade suíça.

De acordo com o negociador ucraniano Rustem Umerov, que publicou na sua conta de Telegram, a delegação está em Genebra e "pronta a trabalhar".

"Amanhã [terça-feira] iniciaremos mais uma ronda de negociações no formato trilateral. A agenda já foi fechada", acrescentou.

"Esperamos um trabalho construtivo e reuniões substanciais sobre questões de segurança e humanitárias para avançarmos rumo a uma paz sustentável e digna", enfatizou ainda Umerov.

As duas rondas anteriores de negociações trilaterais tiveram lugar nos Emirados Árabes Unidos no início deste ano.

O principal obstáculo a um acordo nestas duas rondas foi a divisão da região leste de Donetsk, da qual mais de 75% é controlada pela Rússia.

Moscovo exige que a Ucrânia entregue o território da região que ainda controla para pôr fim à guerra, mas Kiev rejeita esta exigência.

Em meados de fevereiro, Moscovo controlava total ou parcialmente 19,5% do território ucraniano, face a 18,6% no mesmo período do ano anterior.

Cerca de 7% do território, incluindo a Crimeia e parte do Donbass (região no leste da Ucrânia), já se encontrava sob controlo russo antes da invasão em larga escala lançada em fevereiro de 2022.

A ofensiva militar russa no território ucraniano iniciada em fevereiro de 2022 mergulhou a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).