"Os professores são a ponte" entre as novas tecnologias e os alunos

As comemorações do Dia Mundial da Rádio – 2026, assinaladas neste 13 de Fevereiro, têm como tema proposto pela UNESCO ‘A Rádio e a Inteligência Artificial’, desafiando escolas e profissionais da comunicação a reflectirem sobre o impacto das novas tecnologias no presente e no futuro da rádio.

A emissão comemorativa desta sexta-feira, pelas mãos da Secretaria Regional de Educação, conta com a parceria da TSF/Madeira, que assegura uma transmissão especial, envolvendo alunos e professores, num projecto colaborativo que une educação, comunicação social e inovação tecnológica.

Ao longo da manhã, vários Clubes de Rádio escolares participam com intervenções em directo. O arranque deu-se com a EB 2,3 Dr. Horácio Bento de Gouveia que entrevista a professora Elsa Fernandes, que é também a secretária regional para a Educação, Ciência e Tecnologia.

Segue-se, das 10h25 às 10h45, a participação da EBS da Calheta, com uma entrevista ao professor Samuel Mateus. Das 10h50 às 11h10, a EBS da Ponta do Sol promoverá uma conversa com o professor Fernando Pinho, coordenador do projecto de Inteligência Artificial naquela escola. Entre as 11h15 e as 11h35, a EBS Padre Manuel Álvares, da Ribeira Brava, entrevistará Roberto Ferreira, subdirector do DIÁRIO. Finalmente, das 11h40 às 12h00, a ES Francisco Franco encerrará o ciclo de intervenções com uma entrevista ao Dr. Júlio Pereira, psicólogo.

A emissão é coordenada e transmitida em directo pelo jornalista Rúben Santos, a partir da Placa Central, num momento que celebra a rádio enquanto meio de comunicação intemporal, agora em diálogo com os desafios e oportunidades trazidos pela Inteligência Artificial.

Numa era marcada pelo digital e pelas redes sociais, a governante explica que a rádio também se adaptou ao digital sem perder a sua essência. "A escola está num processo de adaptação. A Inteligência Artificial é uma tecnologia nova e tem de ser vista como uma ferramenta nova", que vai exigir que profissionais de educação e alunos se envolvam no processo.