Jorge Freitas mantém mandato no Chega

O vereador do Chega na Câmara do Funchal, Jorge Freitas, reafirmou esta segunda-feira que não avançará como independente e continuará a desempenhar o seu mandato no partido que o elegeu, numa posição alinhada com o colega Luís Filipe Santos.

Em declaração pública, Jorge Freitas sublinha que a prioridade continua a ser o cumprimento rigoroso do mandato conferido pelos eleitores, frisando que os contactos da estrutura nacional do Chega, através de Eduardo Teixeira, garantiram a confiança e as condições necessárias para prosseguir a actividade com normalidade.

“Confirmo que não há qualquer alteração quanto ao exercício do meu mandato: continuarei a desempenhar as minhas funções com foco, sentido de dever e respeito institucional, honrando a confiança de todos os que votaram em nós”, declarou, referindo que o compromisso abrange, igualmente, o mandato assumido na Junta de Freguesia do Monte.

O vereador destacou ainda o projecto ‘Coragem para Mudar’, liderado por Luís Filipe Santos, cujo resultado histórico nas autárquicas reforça o compromisso de continuar a trabalhar com coerência e determinação.

Jorge Freitas reafirma que permanecerá no Chega, mantendo uma relação institucional normal e respeitosa com a estrutura regional, e garante que o trabalho continuará focado no serviço público e na defesa dos cidadãos que confiaram o seu voto ao partido.