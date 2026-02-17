Polícia detém homem com espingarda perto do Capitólio dos Estados Unidos

A Polícia do Capitólio dos Estados Unidos, em Washington, deteve hoje um jovem de 18 anos, depois de este ter fugido do seu veículo em direção ao edifício do Congresso, armado com uma espingarda.

O chefe da Polícia do Capitólio, Michael Sullivan, disse que o homem, não identificado, estacionou um SUV Mercedes perto da sede do Congresso, saiu e correu "várias centenas de metros" em direção ao edifício antes de ser intercetado pelos agentes, que lhe ordenaram que se deitasse no chão.

Numa conferência de imprensa após a detenção, Sullivan disse o motivo do incidente está a ser investigado, incluindo se o alvo eram os membros do Congresso, que não está em sessão.

Adiantou que o jovem usava um colete de proteção e luvas e tinha um capacete e uma máscara de gás no veículo, assim como que a espingarda estava carregada e que o homem tinha com ele mais munições.

Sullivan disse ainda que o jovem não era da zona nem era conhecido das autoridades, acrescentando que o veículo não estava registado em nome do suspeito, que tem várias moradas.

Indicou que a polícia tem imagens de vídeo, mas pediu ao público que partilhasse qualquer gravação que pudesse ter do incidente.

Houve incidentes no Capitólio nos últimos anos, incluindo uma detenção da Polícia do Capitólio em 2023, quando um homem de Atlanta armado com uma espingarda foi visto num parque perto da sede do Congresso.

A detenção de hoje ocorre uma semana antes do discurso do Presidente norte-americano, Donald Trump, perante o Congresso sobre o Estado da União.