Cerca de 69 mil clientes sem luz às 18:00 de sexta-feira

Um total de 69 mil clientes da E-Redes continuava sem abastecimento elétrico na noite de sexta-feira, na sequência da passagem das depressões Kristin e Leonardo pelo continente português, uma diminuição em relação ao balanço anterior, divulgou a empresa.

Numa informação enviada à agência Lusa, a E-Redes referiu que àquela hora, na zona da depressão Kristin, o distrito de Leiria concentrava o maior número de clientes sem fornecimento de energia elétrica, com 43 mil, seguindo-se Santarém, com 14 mil, Castelo Branco, com três mil, e Coimbra, com mil clientes sem eletricidade.

"No total a E-Redes tem 69 mil clientes por alimentar, devido ao agravamento das condições meteorológicas causadas pela depressão Leonardo", acrescentou a empresa.

O balanço anterior, divulgado pelas 12:00 de sexta-feira, a E-Redes indicava que havia 93 mil clientes sem fornecimento de energia elétrica.

Treze pessoas morreram em Portugal desde a semana passada na sequência da passagem das depressões Kristin e Leonardo, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações são as principais consequências materiais do temporal.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.

O Governo prolongou a situação de calamidade até dia 15 para 68 concelhos, que irão beneficiar de medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.

A situação de calamidade em Portugal continental foi inicialmente decretada entre 28 de janeiro e 01 de fevereiro para cerca de 60 municípios, tendo depois sido estendida até ao dia 08 para 68 concelhos, voltando a ser prolongada até 15 de fevereiro.