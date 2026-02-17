Soltráfego inaugura instalações na Madeira

A Soltráfego inaugura na próxima segunda-feira, 23 de Fevereiro, pelas 16 horas, na Rua do Cabouco, n.º 6, Sítio da Assomada, Caniço, as suas instalações na Madeira, num momento que será presidido pelo presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

Uma nota enviada pela empresa da área da mobilidade refere que a abertura deste espaço "consolida o compromisso com o desenvolvimento de soluções inovadoras na mobilidade e da segurança urbana. A nova estrutura permite uma maior proximidade às entidades públicas e privadas locais e uma resposta mais rápida e eficaz às necessidades do território."

A Soltráfego actua na Madeira há mais de uma década, período durante o qual implementou os sistemas de gestão de parques de estacionamento do Aeroporto da Madeira e do Aeroporto do Porto Santo. Actualmente assegura a gestão tecnológica de várias dezenas de parques de estacionamento públicos e privados na Região e foi, mais recentemente, responsável pela implementação do sistema de videovigilância da cidade do Funchal.

Com esta operação pretende "reforçar a sua capacidade de intervenção e acompanhamento para tornar o desenvolvimento da mobilidade regional mais eficiente, aplicando o conhecimento técnico e novas soluções adaptadas às especificidades da Região Autónoma da Madeira."

A Soltráfego tem sede em Matosinhos e delegações em Lisboa, Faro e, agora também na Madeira. Conta quase com duas centenas de colaboradores e mais de 30 anos de experiência em projectos de elevada complexidade para os principais municípios do país, bem como para institutos públicos e operadores privados responsáveis pela construção e gestão de infraestruturas de mobilidade.