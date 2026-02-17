FC Porto e Braga aguardam por oponentes, Vítor Pereira estreia-se com Forest

FC Porto e Sporting de Braga, qualificados para os oitavos de final da Liga Europa de futebol, aguardam por adversários provenientes do play-off, que arranca na quinta-feira e assinala a estreia do treinador português Vítor Pereira pelo Nottingham Forest.

Na fase de liga, cujos oito primeiros classificados rumavam diretamente aos 'oitavos', portistas e bracarenses terminaram no quinto e sexto lugares, respetivamente, com 17 pontos, um acima da zona de acesso ao play-off, disputado a duas mãos pelas equipas situadas da nona à 24.ª posições.

Em função da classificação, FC Porto, líder isolado da I Liga portuguesa, e Sporting de Braga só podem defrontar nos 'oitavos' os vencedores das eliminatórias do play-off entre os alemães do Estugarda e os escoceses do Celtic e dos húngaros do Ferencváros perante os búlgaros do Ludogorets.

Estugarda, do luso Tiago Tomás, e Celtic, dos compatriotas Paulo Bernardo e Jota, começam a enfrentar-se em Glasgow, enquanto o Ferencváros visita o Ludogorets, de Dinis Almeida, estando prevista para 26 de fevereiro a segunda mão da primeira fase a eliminar, na qual cada conjunto pôde inscrever três novos jogadores.

Se Ferencváros e Ludogorets mediram forças esta época na quarta de oito rondas da fase de liga, com triunfo húngaro em Budapeste (3-1), Estugarda e Celtic só se encontraram em 2002/03 para a quarta eliminatória da então designada Taça UEFA, vencida pelos escoceses (5-4 no agregado), que chegariam à final da segunda competição europeia de clubes com o atual treinador norte-irlandês Martin O'Neill e perderam diante do FC Porto, em Sevilha.

Os 'dragões' e o Sporting de Braga têm vias distintas na fase a eliminar da Liga Europa, cujos 'oitavos' se disputam em 12 e 19 de março, sendo que apenas se podem defrontar na final, cenário experienciado em 2010/11, quando a equipa 'azul e branca' bateu os minhotos em Dublin, na única partida decisiva de provas continentais disputada entre emblemas portugueses.

Fora da rota nacional nos 'oitavos' estão os ingleses do Nottingham Forest, que visitam o Fenerbahçe, de Nélson Semedo, no reencontro do estreante técnico luso com os turcos, por si comandados em duas etapas (2015/16 e 2021).

Mais de três meses depois da saída do Wolverhampton, último colocado da Premier League, o espinhense tornou-se o quarto treinador esta temporada dos 'tricky trees', após o compatriota Nuno Espírito Santo, agora no West Ham, o australiano Ange Postecoglou e Sean Dyche, demitido na semana passada.

Vítor Pereira, de 57 anos, sagrou-se bicampeão português pelo FC Porto em 2011/12 e 2012/13 e já orientou outros clubes nacionais e estrangeiros, reencontrando em Nottingham o grego Evangelos Marinakis, acionista maioritário do Forest e do Rio Ave, da I Liga, e também presidente do Olympiacos, no qual o técnico arrebatou uma 'dobradinha' helénica em 2014/15.

Nos outros duelos da primeira mão do play-off da Liga Europa, o Lille, de Tiago Santos, André Gomes e Félix Correia, recebe os sérvios do Estrela Vermelha, de Tomás Händel, e os checos do Viktoria Plzen visitam os gregos do Panathinaikos, de Renato Sanches.

Os espanhóis do Celta de Vigo e os italianos do Bolonha, do recém-emprestado João Mário, jogam fora perante os gregos do PAOK Salónica e o Brann, em plena transição de época na Noruega, respetivamente.

Já os croatas do Dinamo Zagreb, de Cardoso Varela, são anfitriões dos belgas do Genk, que fecharam a fase de liga no nono lugar e falharam o acesso direto aos 'oitavos' por três golos no primeiro critério de desempate.

Os vencedores do play-off juntam-se ao top 8 da fase de liga, liderado pelo Lyon, do treinador português Paulo Fonseca, e formado ainda por Aston Villa, Midtjylland, Betis, FC Porto, Sporting de Braga, Friburgo e Roma.