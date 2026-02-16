Município do Funchal celebra Dia Nacional da Geografia com conferência e actividades

O município do Funchal assinala o Dia Nacional da Geografia, celebrado a 25 de fevereiro, quarta-feira, com um programa de conferências e atividades organizado pela Câmara Municipal.

No Colégio dos Jesuítas, a sessão de abertura da conferência terá início às 09h30, com a presença do Reitor da Universidade da Madeira, Sílvio Fernandes, e do vereador do Urbanismo, Paulo Lobo.

O comunicado remetido às redacções explica que, durante o dia, geógrafos de diversas entidades regionais e locais farão intervenções, culminando numa mesa redonda de debate sobre temas relevantes da geografia e do ordenamento do território.

Foto CMF

Paralelamente, será realizada uma actividade de orientação, marcada para as 20 horas na Praça do Município, destinada ao público interessado em experiências práticas de geografia.

As inscrições para a conferência e/ou para a actividade de orientação podem ser realizadas através do link: fncgeografia.funchal.pt.