Horários do Funchal lança novo website institucional

A Horários do Funchal apresenta, hoje, o seu novo website institucional, numa iniciativa que integra a estratégia de modernização e transformação digital da empresa. A plataforma foi totalmente redesenhada, colocando o utilizador no centro da experiência e adaptando-se às exigências de uma sociedade cada vez mais digital.

De acordo com a nota remetida, o novo site foi desenvolvido com o objectivo de simplificar o acesso à informação e facilitar o planeamento de viagens. Entre as principais novidades destacam-se uma navegação mais intuitiva, um design moderno e responsivo, adaptado a computadores, tablets e smartphones, e funcionalidades otimizadas para a consulta de horários, percursos e informações de serviço.

Segundo a empresa, esta actualização representa não apenas uma melhoria tecnológica, mas também o reforço do compromisso com a qualidade do serviço prestado e com as expectativas dos utilizadores. Sob o slogan 'A sua viagem começa aqui', a Horários do Funchal pretende sublinhar a importância da experiência digital como parte integrante do serviço de transporte público.

Convida, ainda, os clientes a explorar a nova plataforma, já disponível em www.horariosdofunchal.pt, onde podem aceder às informações necessárias para o planeamento das suas deslocações na Região Autónoma da Madeira.