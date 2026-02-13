Sindicato questiona regime de horários aplicado na Lota do Caniçal

O Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas revela que "a Direcção Regional das Pescas decidiu que os trabalhadores da Lota do Caniçal cumprissem uma jornada de trabalho de 2h30 ao sábado e não compensar as horas prestadas, alegando uma modalidade de horário que não se enquadra no exposto na lei geral em funções públicas e, por este motivo, esquiva-se de pagar este dia como trabalho suplementar".

"Retirar as horas de pausa para almoço e reverter em horário efectivo de trabalho ao sábado deverá ser uma nova modalidade de horário criada especificamente pela Direcção Regional das Pescas e da Secretaria Regional da Agricultura e Pescas", refere em nota à imprensa.

Assim, o Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas, em conjunto com os trabalhadores da Lota do Caniçal, marcou um plenário para amanhã, 14 de Fevereiro, pelas 10 horas, na Lota do Caniçal, seguindo-se de uma conferência de imprensa, com o intuito de denunciar "mais uma irregularidade da estrutura governativa da Região".