Ariadna Rodero e Lucia Exposito vencem FIP Bronze Madeira

A Madeira tem já os primeiros campeões de padel internacional.

Naquela que é a estreia absoluta de uma etapa do circuito internacional da modalidade de Padel, a ter lugar na Região, mais propriamente na Quinta do Padel, já se festejou o primeiro título.

Na grande final do denominado FIP Bronze Madeira, dotado de um prémio monetário de 10 mil euros, as cabeças de séries n.º 1 mostraram todos os seus créditos e venceram as suas adversárias, naquele que foi um duelo 100% espanhol.

Tendo perdido apenas um set até chegar à final Ariadna Rodero, número 68 do ranking mundial e Lucia Exposito (n.º 82) venceram com toda a justiça a final feminina do evento, diante final das cabeças de série n.º 2, Carla Gonzalez e Nerea Santana e pelos parciais de 6-0 e 6-4.

Daqui a pouco a Quinta do Padel, que volta a merecer casa cheia, tal como aconteceu nos dias anteriores, recebe a final masculina entre os n.º 1 do evento o italiano Simone Cremona e o neerlandês Sten Richerts diante da 'armada' lusa composta por Pedro Araújo e Pedro Graça.