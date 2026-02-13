Campeonato Regional Absoluto de Squash arranca hoje no Caniço

O Campeonato Regional Absoluto de Squash tem início esta sexta-feira, 13 de Fevereiro e prolonga-se, até amanhã, no Galo Active, no Caniço. A prova 'rainha' reúne os principais atletas da modalidade na Região.

Estão inscritos 17 atletas no quadro competitivo da prova oficial, que lutarão pelo título regional absoluto.

Paralelamente, será disputada uma prova social, destinada a jogadores principiantes, que conta com cerca de 14 atletas masculinos e 7 atletas femininos já confirmados.

Entre os confrontos em destaque na primeira ronda desta edição, figuram alguns dos nomes mais fortes do squash regional: Ricardo Sardinha (AD Galomar), campeão regional em título, defronta Pedro Castro. Já o vice-campeão em título, Bruno Silva, estreia-se diante de Afonso Melim.