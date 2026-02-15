Nacional testa forças frente ao Porto na Choupana

O Nacional recebe hoje o FC Porto no Estádio da Madeira, numa partida agendada para as 15h30, que coloca frente a frente duas equipas com objectivos bem distintos, mas igualmente pressionadas a somar pontos.

A formação madeirense procura tirar partido do factor casa para surpreender um dos candidatos ao título e somar pontos importantes na luta pela estabilidade classificativa. O Nacional sabe que terá de apresentar um jogo organizado defensivamente e eficaz nas transições, perante um adversário que privilegia a posse de bola e a intensidade ofensiva.

O Nacional deverá alinhar em 4-3-3, com Kaique na baliza. A linha defensiva é composta por José Gomes, Francisco G., M. Dias e o capitão J. Ramírez, garantindo experiência no eixo central. No meio-campo surgem Zé Vítor, Alan N. e Joel Silva, trio responsável pelo equilíbrio entre recuperação e construção. Na frente actuam Liziero, Paulinho e Witi, formando um ataque móvel, apostado na velocidade e nas transições.

O FC Porto também se apresenta em 4-3-3. Diogo Costa é o dono da baliza, protegido por uma defesa com Bednarek, T. Silva, Varela e Deniz Gül. O meio-campo terá Pepê, Froholdt e Alberto, jogadores de circulação rápida e intensidade. No trio ofensivo alinham Pietuszewski, R. Mora e Zaidu.