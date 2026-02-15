Jantar em homenagem a George Washington celebrado com Vinho Madeira nos EUA

O embaixador Duarte Lopes marcou presença, na quarta-feira, 11 de Fevereiro, num jantar em homenagem a George Washington, realizado no Metropolitan Club of DC, por ocasião do aniversário do primeiro Presidente dos Estados Unidos. De acordo com a informação divulgada pela Embaixada de Portugal em Washington, o evento contou também com a participação do CEO da Madeira Wine Company, Chris Blandy.

Durante o jantar foram servidos vinhos Madeira, evocando a tradição histórica segundo a qual este vinho foi utilizado, há cerca de 250 anos, nos brindes dos pais fundadores aquando da independência dos Estados Unidos.

A presença institucional portuguesa no evento sublinhou os laços históricos e culturais entre Portugal, a Madeira e os Estados Unidos, associados à relevância do vinho Madeira no contexto da fundação da nação norte-americana.