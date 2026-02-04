Washington Post anuncia despedimento de centenas de trabalhadores

O Washington Post informou hoje que iniciou um processo de redução de pessoal e que irá despedir centenas de trabalhadores na área do desporto e internacional, eliminando correspondes no estrangeiro.

Estas mudanças foram anunciadas pelo editor executivo Matt Murray numa videoconferência com os jornalistas e restantes funcionários.

Os funcionários da redação foram informados de que receberiam 'e-mails' anunciando o seu despedimento. O número total de despedimentos não foi referido na chamada e o jornal, cujo dono é Jeff Bezos, multimilionário dono também da Amazon, não revelou a dimensão atual da sua equipa.

O departamento de contabilidade do jornal será encerrado e o departamento de notícias da área de Washington e a equipa de edição serão reestruturados, disse Murray aos funcionários. O podcast Post Reports será suspenso.

Murray reconheceu que os cortes serão um choque para o sistema, mas disse que o objetivo é criar um Post que possa crescer e prosperar novamente.

Os problemas do Post contrastam com o seu concorrente de longa data, o The New York Times, que tem prosperado nos últimos anos, em grande parte devido a investimentos em produtos auxiliares, como o seu 'site' sobre os Jogos e as recomendações de produtos do Wirecutter. O Times duplicou a sua equipa na última década.

Nas últimas semanas, muitos funcionários do Washington Post têm apelado diretamente ao proprietário do jornal.

O jornal tem perdido assinantes em parte devido às decisões tomadas por Bezos --- retirando o apoio à candidata presidencial democrata Kamala Harris durante as eleições de 2024 contra o republicano Donald Trump e orientando uma viragem mais conservadora nas páginas de opinião liberal.

O Washington Post Guild, o sindicato dos funcionários, apelou ao público para enviar uma mensagem a Bezos: "Já chega. Sem a equipa do The Washington Post, não há Washington Post".