Comercialização de vinho com DO 'Madeirense' cresceu quase 24%

No ano passado, o engarrafamento de vinho com Denominação de Origem (DO) 'Madeirense' "registou uma diminuição de 30,7% em quantidade face ao ano precedente, não ultrapassando os 135,4 mil litros", enquanto que "o vinho com Indicação Geográfica (IG) 'Terras Madeirenses' observou um aumento de 20,8% nas quantidades, atingindo os 18,2 mil litros". Contudo, segundo os dados fornecidos pelo IVBAM - Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, IP-RAM, "a comercialização de vinho com DO 'Madeirense' (excluindo o vinho espumante) rondou os 148,0 mil litros, representando um valor de 1.563,7 mil euros (mais de um milhão e meio de euros), o que traduz um aumento comparativamente ao ano anterior de 12,3% nas quantidades e de 23,7% no valor. No vinho com IG 'Terras Madeirenses', as vendas foram da ordem dos 16,6 mil litros, correspondendo a 151,9 mil euros (+36,2% e +82,5%, respectivamente, face a 2024)", destaca hoje a DREM.

Os dados foram divulgados esta manhã e dão conta que "em termos de comercialização destes vinhos (referidos anteriormente), o mercado regional concentrou 75,8% da quantidade e 64,5% do valor de primeira venda", basicamente vendem mais e mais barato aqui do que no mercado externo.

"No ano em referência, analisando a comercialização de vinho com DO 'Madeirense', verificou-se que os vinhos mais vendidos foram os vinhos brancos (46,6% em volume e 58,1% em valor), seguidos dos rosados (34,0% em volume e 20,5% em valor) e dos tintos (19,4% em volume e 21,4% em valor)", enquanto nos vinhos com IG 'Terras Madeirenses' "observou-se que os vinhos tintos (57,0% em volume e 66,9% em valor) foram os mais transacionados, seguidos dos brancos (37,7% em volume e 29,0% em valor)".

Foto DREM

Menos bebidas espirituosas produzidas em 2025

Quanto às bebidas espirituosas produzidas e engarrafadas na RAM estas "totalizaram, em 2025, os 976,4 mil litros, representando uma diminuição de 6,2% face ao ano precedente".

Em específico, "na produção e engarrafamento, o 'Rum da Madeira' e a 'Aguardente de Fruto' registaram decréscimos de 16,1% e 30,1% nas quantidades, respetivamente, em relação ao ano anterior", sendo que "as restantes bebidas espirituosas registaram um aumento, destacando-se pela sua importância, os 'Licores' (+8,2% face a 2024). Em termos de quotas, o 'Rum da Madeira' representou, em 2025, 53,9% das quantidades produzidas e engarrafadas, enquanto os licores concentraram 45,0%, sendo que deste valor 60,7% foi de 'Poncha da Madeira'", realça.

Foto Shutterstock

Como era expectável, "no que respeita à comercialização destas bebidas (tendo em conta apenas o que resulta de produção regional), o seu total rondou os 991,9 mil litros (-4,7% do que em 2024), gerando 8,6 milhões de euros (valor idêntico ao ano precedente) em receitas de primeira venda", evidencia. Há o facto importante que quase toda a produção e toda a venda - 92,2% do volume e 91,5% do valor - foram realizadas na Região.

Saiba mais sobre essas denominações aqui.