Trump volta a insistir que as eleições nos EUA são manipuladas e fraudulentas

O Presidente norte-americano, Donald Trump, voltou hoje a insistir que as eleições nos Estados Unidos estão "manipuladas" e são "fraudulentas", quando se prepara para fazer campanha para as eleições intercalares do próximo dia 03 de novembro.

"As eleições norte-americanas estão manipuladas, são fraudulentas e motivo de chacota em todo o mundo. Ou as corrigimos ou deixaremos de ter um país", afirmou numa mensagem na sua rede Truth Social.

Trump pediu aos republicanos que lutem para que todos os eleitores apresentem o seu documento de identificação e uma prova de cidadania norte-americana, assim como para que não sejam aceites votos por correio, exceto em caso de doença, incapacidade, serviço militar ou viagem.

Na quinta-feira, o Presidente já tinha instado os republicanos no Congresso a aprovarem a lei "Save America", um projeto promovido pelo seu partido que endureceria os requisitos para votar nas eleições deste ano, no meio de novas acusações, sem provas, de alegadas fraudes eleitorais.

As eleições de 03 de novembro, nas quais se renovará o Congresso, são fundamentais para o Presidente, já que está em jogo a maioria curta que os republicanos têm.

Trump anunciou recentemente que viajará todas as semanas pelo país para fazer campanha para estas eleições.