Missão cumprida no deserto

Pai e filho, naturais da Madeira, percorreram cerca de 2.500 quilómetros ao volante de um Peugeot 205 com mais de 15 anos, numa viagem de oito dias através do deserto de Marrocos, com um objectivo solidário: levar bens essenciais a comunidades com poucos recursos.

A dupla Gonçalo e Nélson Rodrigues superou trilhos exigentes, dunas e longas etapas sem recurso a GPS, orientando-se apenas com roadbook e mapas.

O projecto, acompanhado pelo DIÁRIO desde Novembro, mobilizou também o apoio da comunidade madeirense, permitindo aumentar significativamente a quantidade de donativos inicialmente prevista.

Peugeot 205 ‘Le Nomad’ transformado em obra de arte itinerante Carro que vai participar no UniRaid 2026 foi pintado ao vivo durante uma ‘jam session’, no Barreirinha Bar Café

No vídeo, é possível ver o momento da entrega e a reacção das crianças, num dos instantes mais marcantes de uma aventura que uniu solidariedade, superação e partilha.