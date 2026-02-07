Secretário de Estado elogia o sucesso dos portugueses numa gala em Londres

O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Emidio Sousa, participou ontem à noite na 9.ª edição da Gala em Londres promovida pelo jornal ‘As notícias’ e a RTV Lusa que é dedicada ao reconhecimento do mérito e à celebração da cultura portuguesa no Reino Unido.

O governante com a pasta das comunidades portuguesas, na sua intervenção saudou o sucesso dos residentes portugueses no estrangeiro. “Os portugueses têm competências em todo o mundo”, elogiou Emídio Sousa.

Nesta gala, que decorreu num restaurante em Londres, foram distinguidos mais de 20 clubes, associações e empresas pelo contributo em áreas como o desporto, a cultura, a ciência, a gastronomia e o apoio social.

O evento contou com a presença do Embaixador de Portugal em Londres, Nuno Brito, e da Cônsul-Geral de Portugal em Londres, Ana e Brito Madeira. Também, marcaram presença deputados portugueses e britânicos, representantes do poder local onde residem centenas de milhares de portugueses, com destaque para a presidente da Câmara de Thetford, Carla Barreto, além de parceiros institucionais e patrocinadores do evento como o Banco Santander, o Millennium BCP e a Caixa Geral de Depósitos.

O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas realizou uma visita de quatro dias às comunidades portuguesas de Jersey e Londres e terminou a visita participando nesta gala.