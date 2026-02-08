Afluência às urnas cifrou-se nos 22,35% até às 12 horas
A afluência às urnas, na segunda volta das eleições presidenciais, cifrou-se nos 22,35% até às 12 horas. Trata-se de uma percentagem ligeiramente superior à da primeira volta.
Na primeira volta, no primeiro balanço da afluência, igualmente referente até às 12 horas, dava conta de um total de 21,18% dos votos. O novo balanço será lançado às 17 horas, referente à afluência no período entre as 8h e as 16 horas.
As mesas de voto encerram às 19 horas em todo o país.