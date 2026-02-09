Ludens Clube Machico conquista títulos no Campeonato Regional de Estafetas de Duatlo 2026

Foi no Faial, no passado sábado, dia 7 de Fevereiro, que se realizou o Campeonato Regional de Equipas de Estafetas de Duatlo 2026, competição disputada no formato Super-Sprint e que contou com equipas constituídas por três atletas, sendo que cada elemento realizou uma prova completa de duatlo.

O Ludens Machico – Hospital Particular da Madeira foi o destaque da competição, que conquistou o primeiro lugar tanto no sector feminino como no masculino. Na competição feminina, a equipa vencedora foi composta por Margarida Gois, Rosa Martins e Rubina Lara. Já no setor masculino, o triunfo pertenceu a Pedro Prioste, Bruno Freitas e Ricardo Rosa.

Segundo nota à imprensa, na segunda posição classificaram-se, nos femininos, as triatletas do Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor — Maria Luís, Inês Sousa e Luana Nunes. Nos masculinos, o segundo lugar foi alcançado pelo Clube Naval de São Vicente, representado por Mario Sutton, José Vieira e Hugo Pita.

O pódio ficou completo com as atletas da AD Galomar — Isabel Silva, Laura Freitas e Mafalda Viveiros — na prova feminina, e com a equipa masculina do Clube Desportivo Escola Santana, constituída por Mário Freitas, Pedro Teles e Duarte Câmara.

Ainda na vertente de estafetas, foi possível a participação de equipas mistas, sendo que em primeiro lugar ficaram João Nunes, Iolanda Henriques e Martim Nóbrega, equipa do Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor e Ivan Correia, Miguel Freitas e Nélia Freitas, da AD Galomar.

Quanto aos jovens atletas, no escalão de Iniciados, os vencedores foram Inês Domingos, do Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor, e André Mendes, do Ludens Machico – Hospital Particular da Madeira. O segundo lugar foi alcançado por Iara Nunes e André Nóbrega, ambos do Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor. A completar o pódio ficaram Inês Gomes, do Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor, e João Pereira, do Clube Desportivo Escola Santana.

No escalão de Infantis, os triunfos pertenceram aos triatletas do Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor, Ema Aguiar e Renato Oliveira. Na segunda posição classificaram-se Filipa Abreu, da AD Galomar, e Paulo Vieira, do Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor. O terceiro lugar foi ocupado por Mariana Caldeira, do Clube Desportivo Escola Santana, e Martim Neves, do Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor.

A encerrar o evento decorreram as provas do escalão de Benjamins, com a vitória a sorrir a Gustavo Freitas, do Clube Desportivo Escola Santana. Nas restantes posições do pódio ficaram Simão Abreu, da AD Galomar, no segundo lugar, e João Gouveia, do Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor, no terceiro lugar.