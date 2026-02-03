ADRAP e Jardim da Serra sagram-se campeões regionais absolutos de Inverno em atletismo

A AARAM promoveu, no passado fim-de-semana na Pista do Carmo, no RG3, no Funchal, e na Pista do Centro Desportivo da Madeira, na Ribeira Brava, os Campeonatos Regionais Absolutos de Inverno, prova que terminou com a ADRAP a conquistar o título regional absoluto em masculinos e o Jardim da Serra no sector feminino.

A conquista masculina surge numa altura especial para o clube, que assinalao seu 28.º aniversário, e representa o terceiro Campeonato Regional Absoluto da história da ADRAP, voltando a erguer o troféu que escapava desde a época de 2014.A formação masculina venceu a classificação coletiva com 93 pontos.

No segundo lugar ficou o CSM e em 3° lugar o Jardim da Serra.

No sector feminino, o Jardim da Serra venceu com 100 pontos, à frente da ADRAP e do CSM