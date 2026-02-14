Ronaldo voltou ao activo e já marcou

O futebolista madeirense Cristiano Ronaldo acaba de marcar o seu 962.º golo oficial na carreira e o seu primeiro aos 41 anos de idade, ele que tinha estado em greve de zelo ao trabalho nas últimas duas semanas.

Foto DR/Al Nassr

O CR7 marcou pelo Al Nassr ao 18.º minuto do jogo do campeonato saudita que opõe a sua equipa a ao

Al Fateh. OP golo surgiu num remate de primeira com o pé direito, após cruzamento da esquerda do ataque.

Com este golo, o atacante português retoma a contabilidade rumo ao 1.000.º golo na carreira, faltando 38 para essa marca.

O Al Nassr que ainda joga a primeira parte do jogo da 22.ª jornada de 34 do campeonato saudita, caso vença, mantém o segundo lugar, com 53 pontos e a 1 ponto do líder Al-Hilal.