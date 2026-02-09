Cristiano Ronaldo acaba com o ‘boicote’ e volta a jogar pelo Al Nassr

Depois do ‘boicote’ a dois jogos pelo Al Nassr, Cristiano Ronaldo vai voltar a jogar pela sua equipa no campeonato saudita. Segundo a imprensa desportiva nacional, o regresso à competição do craque madeirense está marcado para o próximo sábado diante do Al- Fateh, em jogo referente à 22.ª jornada da Liga saudita.

O ‘boicote’ aos dois jogos do Al Nassr deveu-se ao facto de Ronaldo estar em desacordo com Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF) pela desigualdade no tratamento entre o Al Nassr e os clubes rivais que estão na luta pelo título de campeão saudita. CR7 incluiu no seu protesto o atraso no pagamento de salários a vários funcionários e colaboradores do clube. O PIF aceitou as principais exigências de Cristiano Ronaldo, nomeadamente a liquidação dos salários em atraso de funcionários do clube e também a promessa de que a direcção do clube tenha autonomia no próximo mercado, devolvendo poderes de facto aos dirigentes portugueses José Semedo (CEO) e Simão Coutinho (diretor-desportivo).