Ronaldo mantém 'boicote' e nem faz parte da lista de convocados do Al Nassr

O madeirense Cristiano Ronaldo vai voltar a falhar um jogo pelo Al Nassr, na sequência do boicote que tem levado a cabo devido ao desinvestimento do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF) no clube. O futebolista nem faz parte da lista de convocados de Jorge Jesus para o jogo desta sexta-feira, frente ao Al Ittihad, de Sérgio Conceição.

Na informação avançada pela RTP, a informação foi confirmada pelo jornalista italiano Fabrizio Romano, que aponta que o Al Nassr tem vindo a pressionar o craque, que ontem completou 41 anos, para que pelo menos esteja presente no estádio.

O jornal inglês Daily Mail divulgou a posição da Liga saudita, que afasta a ideia de interferência na gestão desportiva dos clubes e garante que “todos operam de forma independente, sob as mesmas regras”.