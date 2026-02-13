PJ identifica cadáver após apelo à população

A Polícia Judiciária (PJ), através do Departamento de Investigação Criminal da Madeira, já conseguiu identificar o cadáver encontrado na Levada Nova dos Canhas após apelo à população através de uma publicação nas rede sociais.

Segundo um comunicado enviado, a PJ refere que "após divulgação pública das tatuagens e características físicas de um cidadão indocumentado, encontrado cadáver numa levada na Madeira, recebeu várias informações da população civil, portuguesa e não só, assim como da Embaixada da Roménia, com quem manteve contacto constante, que permitiram a correlação com a informação do desaparecimento de um cidadão romeno, naquele país, desde Março de 2025."

Após troca de informações com estruturas policias internacionais, a PJ chegou à identificação de um homem, de 38 anos, com as características físicas e com as tatuagens divulgadas nas redes sociais desta Polícia e na Comunicação Social, que permitiram identificar o cadáver que apareceu na Levada Nova dos Canhas, em Ponta do Sol, na Ilha da Madeira, a 4 de Julho de 2025.

As diligências de investigação prosseguiram, tendo a PJ entrado em contacto com familiares do cidadão romeno, assim como com as autoridades romenas, com quem foram iniciados os procedimentos visando a confirmação da identidade do cadáver através de comparação genética.

Já no decorrer do dia de hoje, numa casa devoluta, situada numa zona rural junto à Levada Nova, na zona do Arco da Calheta, a cerca de 1 km do local do aparecimento do cadáver, vieram a ser localizados os seus pertences e os seus documentos de identificação.

"A divulgação e o apelo levado a cabo pela PJ nas suas redes sociais, no passado dia 15 de Janeiro, cujo alcance e impacto extravasou as fronteiras nacionais, contribuiu decisivamente para o êxito na identificação do cadáver, que permitirá à família reclamar o corpo e fazer o luto", termina.